قرعهکشی فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان بنا به درخواست تعدادی از باشگاهها به تعویق افتاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون هندبال در اطلاعیهای اعلام کرد؛ مراسم قرعهکشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور بنا به درخواست تعدادی از باشگاهها و همکاری متقابل فدراسیون هندبال با این باشگاهها به تعویق افتاد.
زمان جدید قرعهکشی فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان متعاقبا اعلام میشود.
قرار بود قرعهکشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور و همچنین معرفی برترینهای لیگ بانوان در فصل ۱۴۰۳ فردا، سهشنبه، اول مهر، برگزار شود که این مراسم به درخواست تعدادی از باشگاهها به تعویق افتاد.