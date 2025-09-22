امروز: -
تشکیل کشور مستقل فلسطین بعد از ۷۸ سال

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- ۱۷:۰۴
استقبال سازمان ملل از ‌طرح به رسمیت شناختن فلسطین

واکنش‌ها به اقدام نمادین دولت انگلیس در شناسایی کشور فلسطین

رئیس جمهور کرواسی: باید فلسطین را به رسمیت بشناسیم

