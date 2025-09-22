به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ترجمه عربی کتاب «معبد زیرزمینی» نوشته معصومه میرابوطالبی که به تقریظ رهبر معظم انقلاب مزین شده بود، توسط انتشارات دارتمکین در کشور عراق منتشر شد.

این کتاب، روایت یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شدن دفاع مقدس است، ماجرای کتاب در سال‌های جنگ تحمیلی می‌گذرد. در سال‌هایی که یک گره کور به کار جنگ افتاده و این گره به دست مقنی‌های یزدی باز می‌شود.

پیش از این در هجدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با محوریت حماسه مجاهدت مقنّی‌های یزدی، تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «معبد زیرزمینی»، رمانی برگرفته از زندگی شهید «غلام‌حسین رعیت رکن‌آبادی» در روستای رکن‌آباد میبد یزد منتشر شد.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسمه تعالی

موضوع این رمان تازه و مبتکرانه است، نگارش آن هم شیرین و جذاب است. پرداختن به بخش‌های حاشیه‌ای ولی مهم و تأثیرگذار دفاع مقدس کار لازمی است که نویسنده‌ی این رمان شیوا از عهده‌ی آن برآمده است. استفاده از مقنّی‌های یزدی را شهید صیاد شیرازی چند بار مطرح کرده بود و ما‌ها از آن مطلع بودیم، اما اهمیت و ظرافت و دشواری آن به گونه‌ای که در این کتاب تشریح شده برای ما و دیگران امثال ما معلوم نبود. رحمت و رضوان خدا بر این هنرمندان کلنگ به دست.