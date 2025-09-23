پلیس راهور استان از اول مهرماه با ۵۲ تیم، ترافیک خیابان‌های منتهی به مدارس زنجان را کنترل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رییس پلیس راهور استان زنجان با اشاره به بازگشایی مدارس و اجرای طرح‌هایی برای ارتقای ایمنی ترافیک، گفت: پلیس راهور استان از اول مهرماه با ۵۲ تیم، ترافیک خیابان‌های منتهی به مدارس زنجان را کنترل می‌کند.

سرهنگ حبیب موسوی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تیم‌های پلیسی به منظور بازگشایی گره‌هایی ترافیکی و روان سازی تردد خودرو‌ها در نوبت صبح و بعدازظهر قبل از زمان شروع و تعطیلی مدارس به کارگیری می‌شوند.

وی، نظارت بیشتر بر مدارس حاشیه راه‌ها با تعامل شهرداری، خط کشی خیابان‌هایی که مدارس در آنها واقع شده است و نصب تابلو برای عبور و مرور ایمن دانش آموزان را از دیگر اقدامات پلیس در آستانه بازگشایی مدارس بیان کرد.

موسوی با توصیه به خانواده‌ها برای استفاده از سرویس مدارس به منظور جابه جایی دانش آموزان، تاکید کرد: خانواده‌هایی که فرزندان خود را با خودروی شخصی به مدارس منتقل می‌کنند برای جلوگیری از برهم خوردن نظم ترافیک، خودرو‌ها را با فاصله از مدارس و در محل‌های مناسب پارک کنند.

وی با بیان اینکه با آغاز سال تحصیلی، پلیس زنجان از زمان خروج دانش آموزان از منازل تا رسیدن آنها به مدارس در مسیر‌ها حضور پررنگی خواهد داشت، تصریح کرد: رانندگان سرویس‌های دانش آموزان باید دارای گواهینامه پایه دو و معاینه فنی خودرو باشند و بیش از ظرفیت خودرو مسافر سوار نکنند.

در سال تحصیلی جدید بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز در استان زنجان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند.