رئیس دانشگاه تهران گفت:اصلاح ساختار دانشگاه در دستور کار جدی قرار دارد و ابتدا، یک تیم متخصص از دانشکدگان مدیریت بازنگری دو حوزه اداری و مالی و آموزشی دانشگاه را مورد بازنگری قرار خواهند داد



به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیما ، دیوارنگاره شهدای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، که مزیّن به عکس ۲۷ شهید این دانشکده است، ظهر روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه با حضور رئیس دانشگاه، رئیس دانشکدگان فنی و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و دانشکدگان فنی رونمایی شد.

در آئین رونمایی از این دیوارنگاره، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: دانشکدگان فنی هم مهد فنی و مهندسی و هم مهد فعالیت‌های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه کشوراست و بیشتر فعالیت‌های دانشجویی کشور از دانشکده فنی شکل گرفته است.

وی دانشکده فنی را نماد فعالیت‌های دانشجویی کشور عنوان کرد و گفت: مجموعه دانشکدگان فنی، همیشه در فعالیت‌های دانشجویی کشور تأثیرگذار بوده و هست و امیدوارم همیشه همچنان باشد.

مهدی قاسمیه، رئیس دانشکدگان فنی نیز، در آئین رونمایی از دیوارنگاره شهدای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با گرامیداشت، یاد شهدا و هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: اگر در این مکان هستیم و اگر به‌راحتی کار علمی انجام می‌دهیم، مرهون شهدا هستیم؛ همان آنان‌که کسب علم و دانش را رها کردند و با احساس تکلیف در جهبه‌ها حاضر شدند و در راه کشور و مملکت شهید شدند و بالاترین فداکاری را انجام دادند.

وی افزود: شهدای دانشجو، جزو عزیزترین شهدا هستند و بر گردن ما خیلی حق دارند و باید همواره مقام این شهدا را گرامی بداریم و با احساس وظیفه، تلاش بیشتری در راه خدمت به کشور انجام بدهیم.

رئیس دانشکدگان فنی در پایان افزود: ما قبلاً دیوارنگاره شهدای دانشکدگان فنی را رونمایی کردیم و امروز این دیوارنگاره که شهدای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر است، برای گرامیداشت شهدای این دانشکده رونمایی می‌شود و امیدوارم اینگونه حرکت‌ها باعث شود یاد شهدا در ذهن ما بیشتر و هر روزه تداعی شود.

رئیس دانشگاه تهران، پس از رونمایی از این دیوارنگاره، در نشست با اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شرکت کرد.

در این نشست و پس از ارائه گزارش رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و تعدادی از اعضای هیئت علمی، رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اصلاح ساختار دانشگاه برای بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی و ارتقای جایگاه دانشگاه تهران، گفت: اصلاح ساختار دانشگاه در دستور کار جدی قرار دارد و در مرحله اول، یک تیم متخصص از دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، بازنگری دو حوزه اداری و مالی و آموزشی دانشگاه را مورد بازنگری قرار خواهند داد تا با سامانه سپاری برخی از خدمات در این دو بخش، ستاد چابک‌تر و سبک‌تر شود و با سامانه‌سپاری باید از بزرگ‌تر شدن ستاد و صف جلوگیری کنیم.

رئیس دانشگاه تهران هم‌چنین افزود: در بخش پژوهش نیز، تاکید دانشگاه بر تسهیل امور است و دانشگاه حداقل دخالت را در این حوزه خواهد داشت و بیشتر به صورت تسهیل‌گر و حامی ایفای نقش خواهد کرد.

وی با تاکید بر کوچک‌سازی ستاد دانشگاه، هدف از پیشنهاد طرح خودگردانی از سوی دانشگاه تهران را، تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: هدف از ارائه این طرح صرفاً، تنوع بخشی به منابع دانشگاه در کنار کمک‌های مالی دولت است تا دانشگاه‌ها بتوانند بدون دغدغه مالی، مأموریت‌های ملی و بین‌المللی خود را انجام دهند.

رئیس دانشگاه، افزود: مطالعات این طرح انجام شده و ما برای این طرح، مدل عملیاتی هم داریم و امیدوارم با اجرای این طرح، منابع بیشتری در اختیار دانشکدگان و دانشکده‌ها قرار بگیرد.

امید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اظهار داشت: قطعا دغدغه‌های عنوان شده در این جلسه مورد بررسی و برای مشکلات ارائه شده، اقداماتی در جهت حل آنها صورت خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه تهران تهران با بیان اینکه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با وجود اعضای هیئت علمی برجسته، پیشگام و پیشتاز در بسیاری از حوزه‌های مرتبط است، گفت: امیدوارم بتوانیم از این ظرفیت علمی، برای حل مسائل کشور بهره ببریم.

امید هم‌چنین بر حل مسائل معیشتی اعضای هیئت علمی، به‌ویژه اعضای هیئت علمی جوان تاکید کرد.

وی با اشاره به توان و ظرفیت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگدکان فنی در حوزه هوش مصنوعی، گفت: باید این دانشکده در تحولاتی که در آموزش در حوزه هوش مصنوعی اتفاق خواهد افتاد، پیشتاز باشد و به سایر بخش‌های دانشگاه نیز کمک کند. همانگونه که دانشکدگان فنی در ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه نقش دارد، باید در تحول آموزشی در حوزه هوش مصنوعی هم، نقش ملی خود را ایفا کنند.