عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل کشی فلسطینیان و بزرگترین قحطی ساختگی که اسرائیل با همراهی آمریکا و دیگر هم پیمانانش در غزه ایجاد کرده است نشان داد عدالت، بار دیگر در این سازمان قربانی وتوی آمریکا شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، جیم برن تحلیل گر مسائل سیاسی در انگلیس میگوید: تصورنمی کنم در سراسر جهان بتوانید استاد یا صاحب نظری در روابط بین الملل پیدا کنید که اقدامات اسرائیل را قانونی بداند مگر اینکه حامی سرسخت صهیونیزم باشد. او میافزاید: من فکر میکنم وقایع غزه نقاب از شهره واقعی حکومتهای غربی به ویژه ایالات متحده برداشت.
غزه به ویرانه مبدل شده است. حتی چادرهای آوارگان، مدارس و بیمارستانها بمباران میشوند. روزانه شمار زیادی از زنان و کودکان به قتل میرسند یا به علت گرسنگی و تشنگی جان میبازند. این ویرانیها و جنایات به این علت نیست که جهان از این بحران آگاه نیست یا روشهای قانونی برای توقف آن وجود ندارد. بلکه علت این است که سازوکار بین المللی به گونهای تنظیم شده است که اخلاق زیر سلطه قدرت قرار میگیرد و نظر مردم دنیا نادیده گرفته میشود.
کریستین ویلیامسون نماینده پیشین پارلمان انگلیس در این باره میگوید: در کل جهان غرب، چه در اروپا و چه فراتر از آن، سیاستمدران کاملا از خواست اکثریت قاطع مردم که قراراست نماینده آنان باشند دور افتادند. اکنون حتی افرادی که در پی تبلیغات گسترده درغرب، قبلا همدلیهایی با اسرائیل داشتند، با فجایع غزه، چشمانشان باز شده و اسرائیل را آنگونه که واقعا هست شناختند. یعنی به صورت هیولای وحشتناکی که ذات این رژیم را تشکیل میدهد.
به عقیده شمار زیادی از تحلیل گران، حتی در غرب، فقط یک دولت دارنده حق وتو میتواند برای منافع سیاسیش، شورای امنیت سازمان ملل را ساکت و آن را فلج کند. فجایع غزه، آشکارترین و بی رحمانهترین نمونه این فلجی است.
به اعتقاد شمار زیادی از کارشناسان غربی، عملکرد سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن به خوبی نشان داده است که نظم جهانی برای برپایی عدالت تشکیل نشده است، بلکه برای تامین منافع قدرتهای بزرگ شکل گرفته است.