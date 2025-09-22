هلاکت یا زخمی شدن ۶ نظامی صهیونیست
منابع صهیونیستی از کمین جدید رزمندگان مقاومت فلسطین علیه ارتش رژیم اسرائیل در شمال باریکه غزه و کشته شدن دستکم یک افسر و زخمی شدن پنج نظامی این رژیم براساس گزارشهای اولیه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک یگان از نظامیان ارتش صهیونیست در کمین رزمندگان مقاومت قرار گرفتند و آنها یک فروند راکت ضد زره را به سمت این یگان شلیک کردند.
به گفته منابع یاد شده، یگان پشتیبانی نیز که برای کمک به یگان یادشده و تخلیه نیروها آمده بود، در کمین دیگر رزمندگان مقاومت گرفتار شد.
همزمان بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین به پرواز درآمدند.
بر اساس اطلاعات اولیه، یک افسر در کمین رزمندگان مقاومت کشته و پنج نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است.
از آغاز جنگ ارتش رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) و عملیات بیسابقه «طوفان الأقصی» که به شکلی غافل گیرکننده از سوی نیروهای مقاومت فلسطین انجام شد، ارتش رژیم صهیونیستی با مجموعهای از ضربات سنگین و پرهزینه مواجه بوده است؛ ضرباتی که هم در سطح میدانی و هم در سطح روانی و راهبردی، اثرات عمیقی بر پیکره ارتش رژیم اسرائیل بر جای گذاشته است.
در نخستین روزهای جنگ، بیش از یک هزار و ۲۰۰ صهیونیست کشته و صدها نفر اسیر شدند؛ رخدادی که بهگفته بسیاری از ناظران، بیسابقهترین شکست اطلاعاتی و امنیتی رژیم اشغالگر از زمان تأسیس آن محسوب میشود. پس از آن، در طول حملات و عملیات زمینی گستردهای که ارتش رژیم اسرائیل برای آزاد کردن اسرا و مقابله با مقاومت آغاز کرد، مقاومت فلسطین با تاکتیکهای جنگ نامنظم، بهرهگیری از تونلهای پیچیده، کمینهای دقیق و انفجارهای برنامهریزیشده، خسارات زیادی به یگانهای نظامی رژیم اسرائیل وارد کرد.
مقاومت فلسطین همچنین موفق شد که دهها تانک مرکاوا، نفربر زرهی، پهپاد و سامانههای پیشرفته شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم کند یا به غنیمت بگیرد.
اکنون بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینه ها، توانسته معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمانداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد.