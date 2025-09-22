به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت یک بامداد، در کیلومتر ۱۷ آزادراه قزوین-کرج (محدوده هفت الماس)، یک دستگاه پژو پارس در مسیر قزوین، به دلایل نامعلوم تغییر مسیر داد و با یک دستگاه ال ۹۰ که در لاین کناری حرکت می‌کرد، برخورد کرد.

وی افزود: در پی این برخورد، خودروی ال ۹۰ از آزادراه خارج و واژگون شد و سرنشین ۴۹ ساله آن جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان گفت: در حادثه‌ای دیگر، ساعت ۱۴ ظهر امروز یک دستگاه خودروی نیسان در باند جنوبی محور تاکستان به قزوین، بنا به دلایل نامعلوم از سطح راه منحرف شد و پس از طی مسافتی بیش از ۱۰۰ متر، با یک دریچه بتنی در حاشیه راه برخورد کرد.

سرهنگ تقی خانی افزود: راننده نیسان به دلیل شکستن غربیلک فرمان و برخورد میله فرمان به قلبش، در دم جان باخت.

کارشناسان پلیس راه در حال بررسی علت این دو حادثه هستند.

رئیس پلیس راه استان متذکر شد: رانندگان و سرنشینان خودرو‌های نیسان، به دلیل طراحی خاص محفظه سرنشین این خودروها، باید اهتمام جدی‌تری در استفاده از کمربند ایمنی داشته باشند تا در صورت بروز حوادث، از تشدید صدمات پیشگیری شود.