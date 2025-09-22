با ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۶۵ هزار و ۳۴۴ نفر رسید.

شمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۳۴۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱ نفر شهید و ۲۲۰ نفر دیگر در این منطقه مجروح شدند.

تا این لحظه ۲ هزار و ۵۲۳ نفر در مراکز توزیع کمک‌ها شهید و بیش از ۱۸هزار و ۴۹۶ نفر دیگر مجروح شدند.

از زمان آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه در ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۱۷ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون، ۱۲هزار و ۷۸۵ نفر شهید و ۵۴ هزار و ۷۵۴ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۶۵ هزار و ۳۴۴ نفر و شمار مجروحان هم به ۱۶۶هزار و ۷۹۵ نفر رسیده است.

در همین حال شبکه روسیه الیوم اعلام کرد که بر اساس آمار مستند دریافت شده توسط بیمارستان‌های غزه از ساعت ۱۲:۰۰ بامداد تا ساعت ۲۰:۲۲ یکشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، ۸۶ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه به شهادت رسیدند.

روسیه الیوم افزود که جسد ۴۰ شهید به بیمارستان شفاء، ۱۵ جسد به بیمارستان العمودیه، ۱۰ جسد به بیمارستان العوده و ۳ جسد به بیمارستان ناصر منتقل شده است.