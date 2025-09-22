به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه مخاطبان فراوانی دارد و نگاهی طنز بر حقایق و اتفاقاتی مهم و دیگر مسائل روز ورزش ایران دارد، اجرای این برنامه را هم عبدالله روا بر عهده دارد.

آقای عبدالله روا با حضور در استودیو شبکه خبر درباره این برنامه گفت:­ من فکر می‌کنم دلیل اقبال و موفقیت این برنامه این است که نوع کمتر دیده شده نزدیک تری از ارتباط بین ما و مخاطب در آن طراحی شده بود و شاید از آن حالت‌های معمولی که در قاب تلویزیون به مسائل ورزشی می‌پرداختند ما تا حدی فاصله گرفتیم و یک مقدار طنز نیز وارد آن شد و در روایت طنزی که داریم یک نگاه جدی هم داریم که خدا را شکر با استقبال مخاطبان هم مواج شده است.

روا درباره انتخاب موضوعات گفت: ما در انتخاب موضوع کمترین مشکل را داریم و چیزی که همیشه اتفاق می‌افتد سوتی‌های اهالی ورزشی است و فرقی هم نمی‌کند که از چه کسی و کدام شاخه ورزشی باشد.

وی درباره بداهه گویی و متن از پیش اماده در اجرا گفت: بدون چهار چوب نمی‌شود بداهه گفت حتی اگر بامزه به نظر برسد؛ اما بعضی وقت‌ها هم متن اماده شده موقع اجرا تغییرات زیادی می‌کند.

مجری برنامه ویدئو چک درباره اسم غیر فارسی این برنامه هم گفت: ویدئو چک در دسته کلماتی است که برای فارسی شدن ان دیر شده است مثل کلمه تلفن که نمی‌توان دیگر ان را دورگو نامید چرا که برای فارسی شدن ان دیر شده است.

وی درباره شوخی با اهالی ورزش گفت: با افراد بسیاری در برنامه شوخی کردیم که پذیرش خوبی در شوخی دارند و عکس العمل منفی نشان ندادند ولی خوب بر عکس ان را هم داشتیم، از نظر من مدیران و مدیریت در اولویت هستند، شاید اگر از منظر ورزش بخواهیم بسنجیم، مدیران ورزش ما سوژه‌های مناسبی هستند و بیشتر به ان‌ها پرداختیم ولی از منظر رشته‌های ورزشی همیشه بعد از فوتبال برای من کشتی جذابیت دارد.

روا در خصوص دستاورد این برنامه گفت: در ابعادی که این برنامه ادعا می‌کند من فکر می‌کنم تا حدودی توانسته‌ایم در مسیر براورده کردن ان حرکت کنیم، چرا که بسیاری از برنامه‌های موفق به زبان فارسی بعد از ویدئو چک اغاز شدند که چنین شکل و شمایلی داشتند و ما تقریبا توانستیم اعتماد برنامه سازان و مدیران مربوطه به این سبک از برنامه را کسب کنیم.

مجری برنامه ویدئو چک درباره امتیاز به اجرای خود گفت: اگر برنامه‌ای متناسب با نقاط ضعف و قوتم باشد خوب امتیاز می‌دهم، چون اجرای طنز بسیار سخت‌تر از اجرای جدی است و برای همین هم برای خود امتیاز خوبی قائل هستم.

وی در پایان گفت: در نقد‌هایی که شده بعضی ویدئو چک را مروج پاپاراتزی و عکاسانی که کمین می‌کنند تا از اشخاص معروف عکس و فیلم تهیه کنند و.. می‌دانند برخورد کردن با حواشی ورزشی اگر در یک طیف ان را قرار دهیم نقطه سیاه پایانی ان می‌شود پاپاراتزی‌هایی که به ان شکل هستند ولی ما سیاه نیستیم و سفیدی‌هایی داریم.