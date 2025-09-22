پخش زنده
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: یک خانواده همدانی به شکرانه تولد فرزند خود یک زندانی جرائم غیر عمد را آزاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یدالله روحانیمنش با بیان اینکه این خانواده تمایل نداشتند نام آنها مطرح شود، افزود: این زندانی به علت محکومیت مالی و جرم غیرعمد ۳ ماه بود در زندان بهسر میبرد که با کمک این خانواده و جذب مشارکتهای دیگر آزاد شد.
او با بیان اینکه هم اکنون، ۳۷۳ نفر به علت محکومیتهای مالی، مهریه و دیه در زندان هستند، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۷۳ نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان آزاد شدند که بدهی آنها بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: شماره حساب ۰۱۰۶۳۲۹۵۵۵۰۰۱ بانک ملی، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۱۲ بانک ملی، شماره حساب ۲۰۳۰۳۰۳۰۳۷ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۵۱۸۴ بانک ملت، شماره حساب ۳۳۲۲۴۳۸۳۱۰۳۸۷۱ و شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۳۸۳۷۹۸۰۳ بانک انصار آماده دریافت کمکهای شهروندان است.