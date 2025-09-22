به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قربانی فرماندار سبزوار گفت: با حضور بهروز محبی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، مسئول تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران و روسای هندبال خراسان رضوی و سبزوار در محل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قراردادی ، حضور تیم هندبال سبزوار در لیگ برتر هندبال کشور با عنوان نیروی زمینی ارتش قطعی شد.

حامدقربانی افزود: این اقدام به منظور رفع دغدغه مردم و ورزشکاران سبزواری بخصوص علاقمندان به ورزش هندبال در شهرستان به عنوان مهد هندبال، توسط مسئولان شهرستان پیگیری شد و به نتیجه رسید.

سال گذشته تیم هندبال سبزوار به سبب نبود حامی از حضور در لیگ بر تر باز ماند.