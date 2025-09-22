به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،آیت الله شب زنده دار، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور در مراسم افتتاح این ساختمان گفت : در صورت ثابت قدم بودن ، از خودگذشتگی و تحمل محرومیت ها و مشکلاتی که دشمن برای ما به وجود می آورد وعده کمک خداوند حتمی خواهد بود و ما را به اهدافی که امام خمینی (ره) برای انقلاب اسلامی ترسیم کرده بودند می رساند

حجت الاسلام ابراهیمی فر مدیر حوزه‌های علمیه گلستان هم اعلام کرد : در گلستان 1500 طلبه در 21 مدرسه علمیه تحصیل می کنند و برنامه دانش افزایی ششصد مبلغ در این مرکز مدیریت می شود.

