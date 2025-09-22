پخش زنده
ساختمان مدیریت حوزه های علمیه گلستان در گرگان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،آیت الله شب زنده دار، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور در مراسم افتتاح این ساختمان گفت : در صورت ثابت قدم بودن ، از خودگذشتگی و تحمل محرومیت ها و مشکلاتی که دشمن برای ما به وجود می آورد وعده کمک خداوند حتمی خواهد بود و ما را به اهدافی که امام خمینی (ره) برای انقلاب اسلامی ترسیم کرده بودند می رساند
حجت الاسلام ابراهیمی فر مدیر حوزههای علمیه گلستان هم اعلام کرد : در گلستان 1500 طلبه در 21 مدرسه علمیه تحصیل می کنند و برنامه دانش افزایی ششصد مبلغ در این مرکز مدیریت می شود.