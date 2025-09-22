همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه فرهنگی و هنری افلاکیان خاکی در حسینیه امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) شهر حبیب‌آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده پایشگاه بسیج حضرت قمر بنی هاشم (ع) شهر حبیب‌آباد گفت: این نمایشگاه برای نوزدهمین سالی پیاپی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان اسلام برپا شده و تا یازدهم مهرماه ادامه دارد.

رسول محسنی افزود: این نمایشگاه شامل بخش‌هایی نظیر ادوات جنگی، نماد و پوستر و عکس سرداران شهید، معرفی سیره شهدا، ماکت عملیات بیت‌المقدس، غرفه جنگ ۱۲ روزه، نماد شهید مدافع امنیت صالح نوربخش و شهدای فراجا، غرفه جنگ نرم، غرفه مشاغل خانگی است و هر شب یک ویژه برنامه ی فرهنگی برگزار می شود .

وی گفت: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶:۳۰تا ۲۲:۳۰ میزبان بازدیدکنندگان است.