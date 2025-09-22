مراسم افتتاحییه شروع سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران استان در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور در این مراسم با تأکید بر نقش پُر رنگ طلاب در تبلیغ تعالیم دینی در بین مردم و با اشاره به وجاهت اجتماعی طلاب حوزههای علمیه گفت: طلاب در مکانی مقدس تحصیل میکنند و مسئولیت بزرگی بر دوش دارند.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مهم ترینِ وظایف طلاب را علوم دینی و کسب علم دانست و افزود: طلاب حوزههای علمیه به عنوان مُبلغان دین باید بیشتر به فعالیتهای فرهنگی برای تبلیغ روی آورند.
مدیر حوزه علیمه خواهران استان هم با اشاره به اینکه ۱۸ مدرسه حوزوی خواهران در استان مرکزی وجود دارد، گفت: در مجموع هزار و ۳۰۰ طلبه خواهر در سه سطح دو، سه و سطح چهار که معادل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.
حجت الاسلام میثم درگاهی افزود: امسال ۴۸۰ طلبه خواهر جدید الورود وارد حوزههای علمیه استان شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دارد.
در این مراسم از طلاب فعال حوزههای علمیه استان قدردانی شد.