خروج ۲۸۰ هزار تبعه افغانستانی غیرمجاز از خراسان رضوی موجب خالی شدن حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: بیش از ۹۴۵ هزار تبعه افغانستانی در نیمه نخست امسال از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشتهاند که حدود ۳۰ درصد آنان اتباع غیرمجاز ساکن خراسان رضوی و مشهد بودهاند.
شمقدری افزود: تخلیه اقامتگاههای این افراد که بیشتر در روستاها و حاشیه کلانشهر مشهد بوده تاثیر چندانی بر اجاره بها منازل شهری مشهد نداشته و فقط تا حدود ۱۵ درصد اجاره بها در مناطق حاشیهنشین کاهش یافته است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هر اتفاق و رویداد اجتماعی دارای معایب و محاسنی است و خروج اتباع غیرمجاز از استان نیز از این قاعده مستثنی نیست، اگر چه بازگشت اتباع به نوعی تراکم جمعیت آنها در مناطق حاشیهنشین را کاهش داده، اما مشکلاتی نیز ایجاد کرده است.
شمقدری افزود: موج بازگشت اتباع خارجی از استان موجب کاهش نیروی ماهر در برخی مشاغل سخت مانند چاهکنی، سنگبری، آجرپزی، کورههای آهنگری، موزاییک سازی، بازیافت و تزریق پلاستیک شده و همین مسأله این صنایع را با چالش نیروی کار مواجه کرده است.