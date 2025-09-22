به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد فردا یک مهر، گاز مشترکان در خیابان‌های امنیت طلب، نیکان، ورزش حد فاصل چهارراه حسنی به طرف فلکه خیرین و کلیه منشعبات آنها از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر به مدت ۸ ساعت قطع می‌شود.

این شرکت دلیل این قطعی را عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی در خیابان حسنی مقابل ساختمان اورشاد اعلام کرده و از مشترکان خواسته است از دستکاری کنتور و رگولوتار خودداری کنند.