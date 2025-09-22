از امشب به تدریج سامانه ناپایدار در استان فعالیت می کند و تا پنجشنبه شاهد افزایش ابر ، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، کارشناس هواشناسی گلستان گفت : از امشب به تدریج سامانه ناپایدار در استان فعالیت می کند و تا پنجشنبه شاهد افزایش ابر ، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده خواهیم بود.

مریم نیکزادفر افزود : امروز مراوه تپه با کمینه دمای 15 درجه سانتی گراد سردترین و آق قلا با 30 درجه گرمترین نقطه استان بود.

کارشناس هواشناسی گفت : تا چهارشنبه دریا مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.