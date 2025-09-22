به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فریدون کشیتی گفت: پرونده فروش 60 هزار و 259 لیتر گازوئیل به ارزش 12 میلیارد و 665 میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات‌ حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 25 میلیارد و 330 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته کشیتی، شعبه همچنین 12 میلیارد و 665 میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت 37 میلیارد و 995 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کرمان این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.