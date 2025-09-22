پخش زنده
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش وجوانان گفت: نگرانیها و هراسهای زیادی از افزایش طلاق در جامعه وجود دارد و عوامل مختلفی از جمله مشاورههای پیش از ازدواج میتواند در کاهش آمار طلاق نقش داشته باشد.
بهمن عبدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: آمارهای اخیر نشان میدهد که تعداد طلاقها در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ در محدودهای نزدیک به ۲۰۰ هزار فقره باقی مانده و حتی در سال ۱۴۰۳این آمار به کمتر از ۲۰۰ هزار فقره طلاق کاهش یافته است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که تعداد طلاقها در سالهای اخیر افزایش چشمگیری نداشته و نوسانات طلاق در یک روند خطی حرکت کرده است.
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش وجوانان گفت: در سه سال اخیر، مراجعه زوجهای جوان برای مشاوره پیش از ازدواج به مراکز مشاوره کشور حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که نشان میدهد، فرهنگ مشاوره در میان جوانان و خانوادهها رواج یافته است.
این مقام مسئول ادامه داد: افزایش مراجعه به مشاوران قبل از ازدواج باعث شده است که انتخابهای افراد نسبت به همسر آیندهشان آگاهانه باشد.
عبدی گفت: وزارت ورزش و جوانان برای ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج برای اکثر شهروندان درسراسر کشور، اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاورههای رایگان پیش از ازدواج میکند.
وی افزود: این مراکز مشاوره به زوجها کمک میکنند تا انتخابهای خود را با توجه به مولفههای روانشناختی، فردی، اجتماعی و فرهنگی به صورت آگاهانهتری انجام دهند تا در نهایت به کاهش میزان طلاق در کشور منجر شود.