به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یک‌روز پس از بازی مقابل پرسپولیس و در تمرین ریکاوری چادرملو، برخورد ناخواسته هادی حبیبی‌نژاد ستاره تیم فوتبال این باشگاه با سعید اخباری که تمرین را در کنار خط زیر نظر داشت، منجر به مصدومیت برای سرمربی جوان تیم اردکانی شد.

اخباری در حال تماشای تمرین بود که به ناگاه حبیبی نژاد با سرعت و با سر روی زانوی وی فرود آمد و مصدومیتی نسبتا شدید از ناحیه زانو برای این سرمربی رقم زد.

اخباری در حال حاضر با عصا به تمرینات تیمش می‌آید و زیر نظر پزشک امیدوار به بهبودی زودهنگام است.

چادرملو در فصل جاری لیگ برتر شروع خوبی داشته و از ۴ بازی گذشته خود یک برد و ۳ تساوی به دست آورده تا با ۶ امتیاز رتبه پنجم جدول را از آن خود کند.