ایلام، ا زسنگر استوار دفاع مقدس ۸ ساله تا مقاومت امروز

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در سالروز آغازهفته دفاع مقدس، ایلام بار دیگر روایت‌گر حماسه‌ای است که از دل خاک و خون برآمد، مردمی که با جان و ایمان، مرز‌های میهن اسلامی را پاس داشتند، و روز‌هایی که در امتدادشان، ردپای همان روحیه در مقاومت ۱۲ روزه اخیر نیز دیده می‌شود.

بر اساس مستنداتی که در اطلس دفاع مقدس استان ثبت شده اولین حمله هوایی رژیم بعث عراق به خاک ایران اسلامی سیزدهم فروردین سال ۵۸ در روستای بهرام آباد در کنار گمرک مهران بود.

اولین نقطه‌ای که در کشور به تصرف دشمن در آمد باز هم در ایلام بود، ارتفاعات استراتژیک میمک بواسطه به داشتن دید نامحدود به به محور‌های مختلف عراق و نزدیک‌ترین نقطه به بغداد، بیستم شهریور ۵۹ به تصرف رژیم بعثی درآمد.

همان روز روح الله شنبه‌ای به شهادت رسید و اولین فرمانده شهید کشور لقب گرفت.

اولین بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق در کشورمان که توسط سازمان ملل ثبت شده هم بیست و دوم مهرماه در پنجاه کیلومتری جنوب غربی ایلام اتفاق افتاد.

به استناد اطلس دفاع مقدس و بگفته‌ فرماندهان و رزمندگان پیشکسوت آخرین عملیات دفاع مقدس هم اول مرداد چند روز پس از پذیرش قطعنامه یک ۵۹۸ از سوی ایران در تنگه کوشک ایوان رقم خورد.

نیرو‌های رژیم بعث با همکاری منافقین با هدف قطع ارتباط استان‌های ایلام و کرمانشاه و جلوگیری از رسیدن تجهیزات به رزمندگان عملیات مرصاد انجام شد.

البته با همکاری خوب مردم ایوان با سپاه و ارتش دشمن در تنگه کوشک شکست خورد و منافقین در عملیات فروغ جاویدانشان ناکام ماندند.