به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عیسی زاده مدیر کل صدا و سیمای مهاباد ضمن تکریم جایگاه معلمان و کادر آموزشی گفت: فعالیت در عرصه فرهنگ سازی و ایجاد فرصت‌های ارزشمند در آموزش، تولید فکر، ترویج حفظ و تقویت باور‌ها و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، آگاهی بخشی و ... وظیفه‌ای مقدس و انسانی است که افراد خاص آن را به عهده می‌گیرند بسی جای تکریم و احترام است.

مدیر کل صدا و سیمای مهاباد با تأکید بر هم اندیشی، هم افزایی و تعامل بیشتر صدا و سیما با آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در شخصیت سازی، هویت محوری، فرهنگ سازی و ارتقاء جایگاه معنوی خانواده‌ها نقش بسزایی را ایفا می‌نماید که می‌طلبد همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های فرهنگی تعامل و همکاری بیشتری با این مجموعه داشته باشند.

وی افزود: تقارن بازگشایی مدارس با آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و همه با هم باید تلاش نمائیم که فرزندان و دانش آموزان را با فرهنگ جهاد و شهادت و ایثارگری و فداکاری و دفاع از کیان و وطن بیشتر آشنا کرده و الگوسازی کنیم.

او تصریح کرد: صدا و سیمای مهاباد نه تنها در آستانه بازگشایی مدارس بلکه در تمام طول سال برای اجرا و مشارکت در برنامه‌های پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آمادگی کامل را دارد.

علی اکبر صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در این دیدار از تعامل، هم افزایی و همکاری صمیمانه و شایسته صدا و سیمای مهاباد با آموزش و پرورش قدردانی کرد.

وی تولید و پخش برنامه‌های متنوع فرهنگی، معارفی و اجتماعی این مرکز را در امر فرهنگ سازی، ارتقای تحصیل و تربیت دانش آموزان و افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها بسیار موثر و سازنده بیان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با اشاره به تاثیر صدا و سیما در جذب مشارکت‌های مردمی در امر مدرسه سازی افزود: صدا و سیمای مهاباد می‌تواند با پخش گزارش از کمبود‌ها، مشکلات زیر ساختی مدارس نقش عمده‌ای در جذب مشارکت و زمینه حضور خیرین برای ساخت کلاس درس در مدارس ایفا نماید.

ایجاد شور و نشاط در مدارس، بهبود روابط خانه و مدرسه، اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه راهکار‌های مختلف برای ارتقای آموزش و پرورش دانش آموزان، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مسائل دینی و اخلاقی، تهیه و پخش برنامه کودک و نوجوان صدا و سیمای مهاباد با حضور دانش آموزان، لوازم التحریر، سرویس دانش آموزان، لباس فرم مدارس، بهداشت و تغذیه، تفریح و ورزش در مدارس، تعمیر، تجهیز و توسعه فضای ورزشی، تعامل بیشتر با خیرین مدرسه ساز و تبلیغ و ترویج برای برگزاری هر چه بهتر جشن عاطفه‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرارگرفت.

