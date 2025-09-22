ویژهبرنامه رادیویی رادیو قزوین بمناسبت بازگشایی مدارس
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، رادیو قزوین در حرکتی فرهنگی و پرنشاط، ویژهبرنامه زندهای را با حال و هوای شورانگیز بازگشایی مدارس، از شهرستان بویینزهرا به روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این برنامه روز سهشنبه اول مهرماه به مدت ۲۷۰ دقیقه از ساعت ۷ صبح از مدرسه شهید جهانآرا اجرا و پخش خواهد شد.
این ویژهبرنامه با تهیهکنندگی مرتضی نوریزاده و گویندگی محمدمهدی توکل و معصومه صادقی، به صورت زنده از محل مدرسه پخش میشود و رادیو قزوین با استقرار واحد سیار و گروه فنی، تولید و پخش برنامه را از همان محل انجام خواهد داد.
این ویژهبرنامه با تدارک بخشهای متنوع و جذاب تلاش دارد حال و هوای شور و نشاط بازگشایی مدارس را به بهترین شکل به گوش مخاطبان برساند. در این برنامه، مسابقههای میدانی با حضور دانشآموزان برگزار میشود تا فضایی پرانرژی و هیجانانگیز ایجاد کند.
همچنین اجرای نمایشهای کوتاه و پخش سرودهای دانشآموزی، رنگ و بوی شادی و همدلی را در برنامه تقویت خواهد کرد. علاوه بر آن، موسیقی محلی و ملی به منظور معرفی فرهنگ بومی و ایجاد روحیه وحدت و همبستگی پخش میشود.
از دیگر بخشهای مهم این برنامه، گفتوگوهای صمیمی و انگیزهبخش با مسئولان شهرستان، دانشآموزان و معلمان نمونه کشوری، اعضای انجمن اولیا و مربیان و خیرین حوزه آموزش و پرورش است که هرکدام به نوعی نقشآفرین در ارتقای فرهنگ تعلیم و تربیت هستند. همچنین حضور خانوادههای معظم شهدا و راویان جبهه و دفاع مقدس، این ویژهبرنامه را به فضایی آمیخته با ارزشهای ایثار و مقاومت بدل خواهد کرد.
در پایان هدف از اجرای این ویژهبرنامه، ایجاد فضایی پرنشاط و انگیزهبخش برای دانشآموزان در نخستین روز سال تحصیلی، همراهی خانوادهها با فرزندانشان و یادآوری ارزشهای فرهنگی و انقلابی در کنار نشاط علمی عنوان شده است.