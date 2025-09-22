پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: خدمت رسانی در بیمارستان کودکان و بیمارستان چشم الرنتیسی به دلیل حملات به محوطه بیمارستان متوقف شد.
وزارت بهداشت غزه افزود: رژیم اشغالگر به طور سیستماتیک سیستم خدمات درمانی در استان غزه را هدف قرار میدهد.
وزارت بهداشت غزه خاطرنشان کرد: بیماران به دلیل بمباران با مشکلات شدیدی برای رسیدن به بیمارستان صحرایی اردن و بیمارستان القدس مواجه هستند.