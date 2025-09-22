ظرف سفالی به نام کلوک در روزگاری که وسایل پیشرفته ای برای نگهداری مواد غذائی وجود نداشت به دست هنرمندان خلاق فسایی طراحی شد تا در اقتصاد خانواده ها و نگهداری مواد غذائی کاربرد داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ظرف سفالی به نام کلوک بر اساس نیاز مردم برای تهیه و نگهداری بسیاری از مواد غذائی استفاده می شد و جنس این ظرف از خاک رسبود و این ظرف سفالی به روش سنتی ساخته و به صورت خاصی لعاب داده می شد.

انواع مواد غذائی همچون عسل ، شیره خرما و انگور و ترشیجات در این ظرف سفالی نگهداری می شد.

لعابی که به داخل و خارج از ظرف سفالی داده می شد این ظرف را نفوذ ناپذیر می کرد و باعث ماندگاری مواد غذائی داخل کلوک برای خانوارها می شد.

مکان نگهداری این کلوک های سنتی اتاق های زیر زمین و مکان های خنک و کم رفت آمد خانه بود.