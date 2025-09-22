در مراسم «موج حقیقت» امروز ۳۱ شهریور در معاونت صدای رسانه ملی برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از حمیرا فراتی تهیه‌کننده مستند رادیویی ویژه پرتره «شهدای دفاع مقدس ۲» ـ به پاس تلاش‌هایش در روایت زندگی و ایثار شهیدان جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم متخاصم صهیونیستی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با همراهی کارشناسان و خانواده شهدا به بررسی ابعاد کمتر شنیده‌ شده مقاومت و فداکاری مردم در حمله رژیم صهیونیستی پرداخت.

همچنین در متن لوح تقدیر که به امضای علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی رسیده، از حمیرا فراتی به دلیل هنرمندی در برنامه‌سازی برای بازتاب حماسه‌های مردم ایران و شهیدان بزرگوار و ضرورت پاسداشت و پایداری آنها قدردانی شده است. در این پیام بر اهمیت نقش رسانه در حفظ روحیه حماسی جامعه و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید شده است.

رادیو فرهنگ با برنامه «مستند فرهنگ» روایتی از زندگی دو شهیده این دوران، فاطمه پولادوندو زهرا (نجمه) شمس بخش، به تهیه‌کنندگی حمیرا فراتی در این مجموعه مستند حضور داشت.

رادیو فرهنگ همچنان در مسیر تبیین و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، با تولید برنامه‌های مستند و گفت‌و‌گو محور، همراه شنوندگان خود خواهد بود.