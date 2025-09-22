عیسی بزرگ زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: بارش‌های کمی در سال آبی جاری داشتیم والان نیز بر اساس پیش بینی سازمان هوا شناسی پاییز خوبی از نظر بارش نخواهیم داشت.

وی افزود: ما نیز سناریوی تامین آب شرب را بد بینانه تنظیم کردیم و همچنان به مدیریت مصرف و همکاری مردم نیاز داریم تا مشکلی درمدیریت آب پیش نیاید. میانگین بارش در سال‌های اخیر ۲۳۰ میلی متر بوده است.