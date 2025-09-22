پخش زنده
سخنگوی صنعت آب گفت: تمام بارشی که از ابتدای سال آبی تا کنون دریافت کردیم کمتر از ۱۵۰ میلی متر است ۴۰ درصد در مقایسه با سال نرمال کمبود بارش داریم البته پیش بینیها نیز همین را بیان میکرد، درکل سال آبی خوبی نداشتیم.
عیسی بزرگ زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: بارشهای کمی در سال آبی جاری داشتیم والان نیز بر اساس پیش بینی سازمان هوا شناسی پاییز خوبی از نظر بارش نخواهیم داشت.
وی افزود: ما نیز سناریوی تامین آب شرب را بد بینانه تنظیم کردیم و همچنان به مدیریت مصرف و همکاری مردم نیاز داریم تا مشکلی درمدیریت آب پیش نیاید. میانگین بارش در سالهای اخیر ۲۳۰ میلی متر بوده است.