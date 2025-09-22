مهلت ارسال آثار به سومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت تا ۱۰ مهرماه تمدید شد؛ متقاضیان می‌توانند آثار خود را در ۷ گروه مختلف به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به نشانی (www.jayeze.setadjamiat.ir) ارسال کنند.

مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تمامی شرکت‌کنندگان باید در وبگاه دبیرخانه ثبت‌نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کنند.

وی افزود: آخرین آماری که تا پایان هفته گذشته ثبت شده، نشان می‌دهد که در مجموع ۹۸۳ خانواده، ۹۴ رسانه، ۷۱ سازمان مردم‌نهاد (سمن)، ۲۹ شرکت خصوصی، ۶۵ دستگاه اجرایی، ۶۵ مدیر و ۴۲ نخبه در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

گفتنی است؛ این رویداد ملی با هدف تشویق و قدردانی از ابتکارات و برنامه‌های موثر در حوزه جوانی جمعیت برگزار می‌شود و به برترین آثار جوایز ویژه‌ای اعطا خواهد شد.