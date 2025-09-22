معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان البرز، با اشاره به اجرای طرح بزرگ تجهیز و ساماندهی موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گفت: این طرح با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، غنی‌سازی مجموعه و بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و نمایشی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، کیوان رحیمی با بیان اهمیت این طرح اظهار داشت: طرح تجهیز، غنی‌سازی و ارتقای سطح کمی و کیفی موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقدامات زیرساختی سال‌های اخیر در این مجموعه در حال اجراست و مراحل پیش‌بینی‌شده آن از گستردگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: جابه‌جایی و انتقال گونه‌های تاکسیدرمی شاخص از جمله پلنگ و لینکس از کارگاه تاکسیدرمی سازمان حفاظت محیط زیست به موزه البرز، تاکسیدرمی گونه‌های شاخص تلف‌شده، طراحی و فضاسازی محوطه داخلی نمایشگاه برای بازنمایی زیستگاه طبیعی این گونه‌ها و همچنین ترمیم و بازسازی ویترین‌ها از جمله اقدامات شاخص این طرح است.

به گفته رحیمی، نقاشی زیستگاه‌های کوهستانی در بخش پرندگان شکاری، تمیزکاری و چیدمان مجدد نمونه‌ها، ایجاد نورپردازی علمی، و رمزینه‌گذاری (QR Code) بر تمام گونه‌های تاکسیدرمی‌شده به‌منظور استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، از دیگر بخش‌های این طرح محسوب می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تقویت ظرفیت‌های نمایشگاهی و آموزشی موزه، جایابی و نصب هدمانت تاکسیدرمی گونه‌های کل، بز و قوچ را نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن ایجاد جذابیت بصری برای بازدیدکنندگان، ارزش‌های علمی و آموزشی موزه بیش از پیش ارتقا یابد.

رحیمی با اشاره به جایگاه ملی این مجموعه تصریح کرد: موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست البرز برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی‌های موسسه بین‌المللی ایکوم (ICOM) شده و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی موجود، این موفقیت را تداوم بخشیده و برای دستیابی به رتبه نخست کشوری گام بردارد.