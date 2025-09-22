امروز تا چهارشنبه در شمال استان وزش بادشدید و گردوخاک و مناطق مستعد گاهی طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و نوار شرقی استان وزش باد و غبار انتظار می‌رود.

طی سه روز آینده در برخی از ارتفاعات جنوبی استان رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

دریای عمان طی سه روز آینده نسبتامواج می‌باشد و احتمال رگبار خفیف و پراکنده و رعدوبرق بروی دریا و شرق سواحل دور از انتظار نیست.

از امروز کاهش دما در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد.