در روز‌هایی که ایران اسلامی، بیش از همیشه تشنه غرور و امید است، پهلوانان کشتی کشورمان با غیرت جاودانه خود، نام ایران را دوباره بر بلندای افتخار جهانی نشاندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ شیر بچه‌های تیم ملی کشتی کشورمان در میدان ورزش همان غیرتی را نشان دادند که همیشه تاریخ این سرزمین را زنده نگه دارند.



کوچک جلوه دادن و نادیده گرفتن قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد کشورمان از سوی و رسانه‌های معاند، پر صدا ترین اعتراف، به شکست برنامه ایجاد یاس و نا امیدی دشمن در ایران بود.



قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان فضای مجازی را پر کرده است از واژه‌هایی که بوی غرور و افتخار می‌دهد.