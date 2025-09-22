رئیس جامعه مدرسین با اشاره به اینکه نباید پیام ضعف به دشمن بدهیم گفت: کاهش تنش‌های داخلی یکی از مظاهر خدمت به مردم است و دولت نیز باید برای خدمت به مردم هر اقدامی که می‌تواند انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله حسینی سید هاشم بوشهری در دیدار با محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولتمردان برای حل مشکلات کشور گفت: امیدواریم با همت و توانی که در مردم وجود دارد و ظرفیت‌های خوبی که کشور دارد، بر همه مشکلات فایق آییم.

وی افزود: کشور ما استعدادهای فراوان و ظرفیت‌های خدادادی زیادی دارد و نسبت به بسیاری از کشورها دارای امتیاز است و از همه مهم‌تر توکلی است که در مقام معظم رهبری -مدظله‌العالی- و مردم نسبت به خداوند وجود دارد. قرآن می‌فرماید «وَ مَن يَتَوَكَّل عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ».

امام جمعه قم خاطر نشان کرد: علاوه بر مسائل روزمره، کشور نیازمند یک سری اقدامات کلان و تصمیمات بزرگی است که نتایج آن در بلند مدت و میان مدت مشخص خواهد شد. مانند بحث انرژی خورشیدی که همت خوبی راجع به آن در جریان است.

آیت الله حسینی بوشهری کاهش تنش‌های داخلی را یکی از مظاهر خدمت به مردم توصیف کرد وگفت: نباید پیام ضعف به دشمن بدهیم. مردم باید با دولت همکاری کنند و دولت نیز برای خدمت به مردم هر اقدامی که می‌تواند انجام دهد.

در ابتدای این دیدار، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی از مشکلات اقتصادی و وضعیت ناترازی انرژی ارائه داد و گفت: با تلاش‌های رئیس جمهوری و حمایت‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، در حال تلاش برای رفع مشکلات هستیم.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش تولید و تجارت خارجی، بهبود وضعیت بهداشت و درمان، تلاش برای تحقق عدالت آموزشی وحمایت از بخش خصوصی، از جمله محورهای گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور در این دیدار بود