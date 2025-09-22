به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حمید کشکولی اظهار کرد: مطابق تصویب نامه هيئت وزيران از روز سه شنبه ۱ مهرماه ساعات کاری دستگاه های اجرایی استان تغییر می کند.

وی ادامه داد: بر این اساس ساعت آغاز کار ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه؛ ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه تا ۱۴ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی در روزهای پنجشنبه نیر از ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه تا ۱۳و ۴۵ دقیقه می باشد.

کشکولی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه های اجرایی استان در چندماه اخیر در راستای مصرف بهینه انرژی گفت: تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی از فردا سه شنبه یکم مهر ماه، لحاظ می گردد.