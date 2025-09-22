به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: صادرکنندگانی که بخشی یا کل کالای آنان در انفجار بندر شهید رجایی آسیب دیده است باید با مراجعه به درگاه اینترنتی به نشانی tpo.ir فرم خود اظهاری تکمیل کنند.

محمد عباسی افزود: اطلاعات دریافتی پس از تایید مراجع رسمی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد.

