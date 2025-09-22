به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رژه موتوری از میدان سردار شهید قاسم سلیمانی تا میدان امام خمینی این شهرستان از دیگر برنامه های نخستین روز از هفته دفاع مقدس در شهرستان ممسنی بود.

همچنین به مناسبت آغاز سال تحصیلی به همت بسیج دانش آموزی و اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی ، ۲۰۰ بسته آموزشی بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان توزیع شد.

بسته‌های آموزشی شامل کیف و نوشت افزار به ارزش ۲۰ میلیون ریال تهیه و برای توزیع بین دانش اموزان کم برخوردار به پایگاه‌های مقاومت تحویل داده شد.