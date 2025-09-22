به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید سیلاوی در کمیته علمی و سیاست‌گذاری توزیع شیر رایگان در مدارس خوزستان افزود: این توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید نظارت کافی بر فرآیند تولید، استانداردسازی و توزیع عادلانه و به‌موقع شیر در مدارس انجام شود، اظهار کرد: در نشست این کمیته مصوب شد که هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه، تأمین و توزیع شیر در سقف اعتبار تخصیص‌یافته و ایجاد شرایط بهداشتی برای حمل و نقل توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود.

مدیر کل امور استانداری خوزستان تأکید کرد: دستگاه‌های متولی ازجمله ادارات کل استاندارد، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت باید در اجرای برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی نظارت کافی داشته باشند.