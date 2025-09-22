ورزشکاران کوهنورد تربت‌حیدریه به مناسبت هفته دفاع مقدس،به قلل خط‌الراس کدکن صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این صعود ورزشی چهل و چهار کوهنورد از باشگاه های مختلف شهرستان به قلل سرسفید، سه‌پایه و قوریچه در منطقه کدکن حضور داشتند.

کوهنوردان حاضر در این صعود ضمن معرفی قلل و شناسایی ظرفیت کوهستانی منطقه ، جلوه ای از همبستگی، تلاش و روحیه مقاومت را در پاسداشت ارزش های دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.

قلل سرسفید با ارتفاع (۲۹۴۵ متر)، سه‌پایه (۲۸۸۰ متر) و قوریچه (۲۷۶۵ متر) در منطقه کدکن شهرستان تربت حیدریه واقع است.