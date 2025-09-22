پخش زنده
در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال قزوین ۸۰۰ سند مالکیت خانههای بافت روستایی و ۷۵۰ سند زراعی به مالکان تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همچنین اسناد مالکیت شهرداری قزوین، اسناد منطقه هادیآباد و هزار و ۷۰۵ فقره سند مالکیت مربوط به شرکت تعاونی نیروی انتظامی نیز به متولیان اعطا شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اعلام کرد: تمامی مشاوران املاک این استان به سامانه ثبت اسناد متصل شدهاند.
به گفته حسن بابایی، میانگین کشوری اتصال مشاوران املاک به این سامانه ۸۴ درصد است.
وی افزود: با فعالسازی تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۴ قرارداد یکسان در سامانه سازمان ثبت بارگذاری شده که امکان استفاده برای مردم، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک فراهم است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین درباره اراضی کشاورزی گفت: تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ظرفیتهای مهمی در این حوزه ایجاد کرده و با اتصال سامانههای امور اراضی، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی به سازمان ثبت، بسیاری از مکاتبات فیزیکی حذف و روند صدور سند تسهیل خواهد شد.
بابایی با اشاره به برگزاری ۵۲ جلسه شورای راهبری قانون به ریاست معاون اول قوه قضائیه و تصویب بیش از ۳۰۰ مصوبه، از همکاری گسترده دستگاههای اجرایی در این زمینه خبر داد.
وی از اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون در حوزه پیشفروش ساختمان نیز سخن گفت و توضیح داد: بر اساس این ماده، برای واحدهای پیشفروششده شناسه یکتا صادر میشود که در دفاتر اسناد رسمی ثبت و قابلیت نقل و انتقال خواهد داشت. این شناسه بسیاری از مشکلات و دعاوی پیشفروش ساختمان را برطرف میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تأکید کرد: اجرای کامل این قانون، زمینه جعل، فروش مال غیر و معاملات صوری را از بین خواهد برد.
به گفته بابایی، تاکنون ۵ آییننامه مربوط به قوه قضائیه ابلاغ شده و از ۸ آییننامه دولت نیز ۴ مورد نهایی و ۴ مورد دیگر در حال تکمیل است.
وی همچنین از اجرای آزمایشی ماده ۱۴ در شهرداری مشهد خبر داد و گفت: قرار است اولین شناسه یکتا و پیشفروش ساختمان در این شهر عملیاتی شود.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداریهای تبریز، ارومیه و قزوین نیز در صورت آمادگی به این سامانه متصل خواهند شد.