

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا در آستانه دیدار تیم ملی والیبال ایران برابر صربستان در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان اظهار داشت: شرایط تیم خوب است. دیروز تمرین بسیار خوبی داشتیم. امروز صبح جلسه فنی برگزار شد و سپس تمرین سبک و معمولی داشتیم. در پایان هفته‌ها بیشتر برنامه‌ها به همین شکل دنبال می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به اهمیت مسابقات افزود: هر دیدار برای ما به منزله یک فینال است. این فرآیند را به خوبی می‌شناسیم. امشب نیز جلسه آنالیز خواهیم داشت و فردا صبح آخرین تمرین را در سالن اصلی مسابقات انجام می‌دهیم. تیم از نظر ذهنی و بدنی آماده است.

وی درباره روند آماده سازی تیم ایران برای مسابقه با صربستان گفت: جلسات آنالیز زیادی نداشتیم؛ تاکنون تنها دو جلسه برگزار شده و امروز عصر سومین جلسه را خواهیم داشت. باید برای مسابقه با صربستان همانند یک فینال آماده شویم. وقتی زمان کمی بین بازی‌ها وجود دارد، شرایط متفاوت است و ذهن هم نیاز به بازیابی انرژی دارد. اما هنگامی که بیش از دو روز فاصله بین مسابقات داریم، بهتر است روی جزئیات تاکتیکی تمرکز کنیم. به همین دلیل در این مقطع بیش از دو جلسه برنامه‌ریزی شده است.

سرمربی تیم ملی در خصوص حریف پیش رو تاکید کرد: صربستان تیمی کاملاً متفاوت نسبت به گذشته است. هر دو دریافت‌کننده قدرتی خود را تغییر داده‌است، پیش‌تر با ایوویچ و مازولوویچ بازی می‌کردند، اما اکنون پریچ و کوزومچیچ در ترکیب هستند. همچنین در خط میانی تغییر داشته‌اند؛ در دیدار قبلی مازولوویچ مقابل ایران بازی کرد ولی این بار استفانوویچ حضور دارد. به این ترتیب ترکیب جدیدی را مقابل خواهیم داشت. بازیکنان این تیم همگی باتجربه هستند و همین موضوع باعث می‌شود بازی سختی در انتظارمان باشد، درست مانند سایر مسابقات قهرمانی جهان.

پیاتزا در پایان با اشاره به کیفیت کلی رقابت‌ها خاطرنشان کرد: دیروز دیدار بلژیک و فنلاند را مشاهده کردیم؛ ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پایان رسید که بسیار نزدیک بود و ست دوم نیز تا لحظه آخر پایاپای پیش رفت. هر مسابقه در این رقابت‌ها حکم یک فینال را دارد.