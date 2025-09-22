شهروند خبرنگار
تاریخ انتشار:
۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۱
کرمان
»
اجتماعی
اهدای ۳ هزار بستهِ نوشت افزار به دانشآموزانِ نیازمند جنوب کرمان
به همت بنیادِ علوی ۳ هزار بستهِ نوشت افزار به دانشآموزانِ کم بضاعتِ جنوب استان کرمان اهدا شد.
