\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u060c \u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u062a \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647)\u060c \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0648 \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646\u060c \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633\u060c \u0622\u0632\u0627\u062f\u0634\u0647\u0631 \u0648 \u0639\u0644\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f \u06a9\u062a\u0648\u0644 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n\n