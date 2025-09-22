بر اثر واژگونی سمند در محور دهدز به ایذه یک نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در ساعت ۱۴:۰۵ امروز دوشنبه (۳۱ شهریور) یک دستگاه خودروی سمند در محور دهدز به ایذه، در نزدیکی سد نیروگاه کارون ۳، دچار واژگونی شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه در این سانحه یک مرد ۴۰ ساله جان خود را از دست داد، ادامه داد: در این حادثه نیز سه خانم ۳۴،۹ و۴ ساله دچار مصدومیت شدند که بلافاصله توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

وی ادامه داد: از تمامی رانندگان درخواست می‌شود در هنگام رانندگی با احتیاط و ایمنی کامل و توجه به قوانین و مقررات تردد نمایند.