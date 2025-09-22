رحمان عموزاد، قهرمان کشتی آزاد جهان، پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی زاگرب، با استقبال باشکوه مردم خلیل‌شهر شهرستان بهشهر به خانه بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رحمان عموزاد خلیلی، قهرمان کشتی آزاد جهان، پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی زاگرب، با استقبال گرم و باشکوه مردم خلیل‌شهر شهرستان بهشهر به خانه بازگشت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

عموزاد در دیدار نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن را در یک تایم شکست داد و با انتقام شکست پاریس به نشان طلا دست یافت، قهرمانی که نقاط مختلف مازندران به ویژه خلیل شهر بهشهر را غرق شادی و سرور کرد.