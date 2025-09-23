به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق هزار لیتر سوخت از نوع نفت سفید به ارزش ۹۴۲ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال جریمه وی ماموران انتظامی شهرستان سلماس سوخت قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت بار در مسیر روستایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.