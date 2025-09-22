پخش زنده
نخستین جشنوارهِ فیروزه با عنوان" طرحِ لبخندِ دنیا به کرمان" به منظورِ معرفیِ گنجینه هایِ گردشگری و صنایع دستیِ شهربابک برپا شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست میراثفرهنگی استان کرمان گفت: جشنواره فیروزه شهربابک نمادی از هویت اصیل صنایعدستی استان کرمان و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه است.
مرتضی نیکرو، گفت: جشنواره فیروزه شهربابک با هدف ترویج صنایعدستی، معرفی ظرفیتهای بومی و تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، در عمارت تاریخی موسیخانی این شهرستان برگزار شد
در این جشنواره نمایشگاهی از صنایعدستی و تولیدات ارزشمند فیروزه شهربابک برپا شد که ضمن معرفی هنرمندان این حوزه، نقش مهمی در ترویج و حمایت از تولیدات بومی ایفا میکند.
اجرای برنامههای متنوع و مفرح فرهنگی و هنری در کنار نمایشگاه، فضایی شاد و پرنشاط برای گردشگران و شهروندان ایجاد کرد.