نخستین جشنوارهِ فیروزه با عنوان" طرحِ لبخندِ دنیا به کرمان" به منظورِ معرفیِ گنجینه هایِ گردشگری و صنایع دستیِ شهربابک برپا شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست میراث‌فرهنگی استان کرمان گفت: جشنواره فیروزه شهربابک نمادی از هویت اصیل صنایع‌دستی استان کرمان و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه است.

مرتضی نیکرو، گفت: جشنواره فیروزه شهربابک با هدف ترویج صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های بومی و تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، در عمارت تاریخی موسی‌خانی این شهرستان برگزار شد

در این جشنواره نمایشگاهی از صنایع‌دستی و تولیدات ارزشمند فیروزه شهربابک برپا شد که ضمن معرفی هنرمندان این حوزه، نقش مهمی در ترویج و حمایت از تولیدات بومی ایفا می‌کند.

اجرای برنامه‌های متنوع و مفرح فرهنگی و هنری در کنار نمایشگاه، فضایی شاد و پرنشاط برای گردشگران و شهروندان ایجاد کرد.