به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آقای احمدزاده از کشاورزان مهابادی ست که برای گرفتن کود کشت پاییزه به کارگزاری توزیع و فروش نهاده‌های کشاورزی آمده است.

بیش از ۳ هزار تن انواع کود شیمیایی امسال در مهاباد توزیع شده است.

رسول سعیدیان معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد گفت: با توجه به آغاز سال زراعی ۴۰۴ -۴۰۵ و نیاز کشاورزان به نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر و کود، تا به امروز حدود ۹۸۰ تن توزیع انواع کود شیمیایی داشتیم که این میزان شامل ۶۸۰ تن کود ازته یا کود اوره، ۲۸۰ تن کود فسفاته و ۲۰ تن کود پتاسه بوده است.

البته روند توزیع کود شیمیایی با راه اندازی سامانه توزیع جامع نهاده‌های کشاورزی آسان‌تر شده است.

بایزید نوربخش کارگزار توزیع و فروش نهاد‌های کشاورزی هم گفت: مراجعه کنندگان برای دریافت کود کشاورزی باید به مرکز خدمات مراجعه کنند و درقبلتر در سامانه ثبت نام کرده باشند که بعد از مراجعه و ارائه کد ملی، مرکز خدمات با توجه به مقدار زمین‌های ثبت شده برایشان حواله صادر می‌شود.

حدود ۱۰ هزار تن کود شیمیایی سالانه در مراحل مختلف و با توجه به دستورالعمل‌های جهاد کشاورزی در مهاباد توزیع می‌شود.

در حال حاضر ۵ کارگزار توزیع و فروش نهاد‌های کشاورزی در شهرستان مهاباد در حال توزیع کود‌های شیمیایی در شهرستان مهاباد فعالیت دارند.