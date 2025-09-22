پخش زنده
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: از ظرفیت روحانیون باید برای تبیین خاطرات روحانیون شهید استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در جمع طلاب رزمنده دفاع مقدس افزود: خاطرات جهاد و شهادت، سرمایههای گرانسنگی هستند که اگر بهدرستی برای مردم بازگو نشوند، نسلهای آینده از این میراث الهامبخش محروم میشوند.
وی با بیان اینکه روحانیون شهید و رزمنده، در کنار مردم، نقش مهمی در حفظ هویت دینی و انقلابی کشور داشتهاند، افزود: انتقال این تجربهها نه تنها وظیفهای تاریخی بلکه جهادی فرهنگی در امتداد رسالت روحانیت است.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر نقش حوزههای علمیه در جهاد تبیین و مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: امروز طلاب جوان باید همانگونه که در دوران دفاع مقدس در میدان عمل حاضر بودند، در عرصه تبیین، رسانه و روشنگری نیز پیشگام باشند.
وی با اشاره به لزوم پیوند حوزههای علمیه با مردم، اضافه افزود: روحانیون باید با حضور میدانی در مساجد، محافل و مناطق محروم، پیام انقلاب و ارزشهای ایثار و مقاومت را زنده نگه دارند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان بر ضرورت تدوین و انتشار مکتوبات، خاطرات و آثار صوتیتصویری طلاب رزمنده و شهدای روحانی تأکید کرد و این اقدام را لازمه پاسداشت فرهنگ جهاد و شهادت دانست.