صدای مردم، روایت دغدغه‌ها و خواسته‌های شهروندان استان قزوین

بسته صدای مردم این هفته به طرح دغدغه‌های شهروندان استان قزوین، از نبود حفاظ برای کانال آب تا فعال نبودن اتوبوس در برخی مسیر‌ها و تعطیلی برخی نانوایی‌ها در روز جمعه پرداخت.