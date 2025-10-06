صدای مردم، روایت دغدغهها و خواستههای شهروندان استان قزوین
بسته صدای مردم این هفته به طرح دغدغههای شهروندان استان قزوین، از نبود حفاظ برای کانال آب تا فعال نبودن اتوبوس در برخی مسیرها و تعطیلی برخی نانواییها در روز جمعه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، یکی از شهروندان شهر اقبالیه با گلایه از نبود خط واحد مستقیم به مقصد قزوین، خواستار رسیدگی به وضعیت حملونقل عمومی شد. همچنین تعطیلی نانواییها در روزهای جمعه، موجب نارضایتی ساکنان این منطقه شده است.
در نجفآباد، نبود حفاظ ایمنی برای کانال آب در نزدیکی یکی از مدارس، نگرانی والدین و اهالی را برانگیخته است. آنان خواستار اقدام فوری مسئولان برای ایمنسازی این مسیر پرخطر هستند.
یکی از کارگران استان درباره نحوه پیگیری تعلق گرفتن کالابرگ حمایتی سؤال کرده است.
در روستای اک از توابع شهرستان تاکستان، یکی از اهالی خواستار نصب سرعتگیر در محدوده مدرسه شده تا امنیت دانشآموزان در مسیر رفتوآمد افزایش یابد.