پخش زنده
امروز: -
همزمان با بازگشایی مدارس صداوسیمای آذربایجان غربی ویژهبرنامههایی را آماده پخش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با بازگشایی مدارس صداوسیمای آذربایجان غربی ویژهبرنامههایی را آماده پخش دارد. سلام یاشایش، ایستکلر، سئوگی سارایی، پاتوق، کندیمیز، قاصدک، ائویمیز، و ویژهبرنامههای نوروز دانش و جشن شکوفهها از جمله این برنامهها است.
صداوسیمای آذربایجان غربی بهمنظور ثبت لحظات شاد و شیرین برای دانشآموزان در سال تحصیلی جدید و نسلهای گذشته که با روز اول مهر خاطرههای بهیادماندنی دارند، ویژهبرنامه «نوروز دانش» را از ساعت ۷:۳۰ بصورت زنده از مدرسه ماندگار شهید چمران ارومیه با حضور مسئولان استانی از جمله نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه، استاندار آرذبایجان غربی، از شبکه استانی و شبکه خبر ۲ به تهیه کنندگی علی مولاپرست به روی آنتن میبرد. ارتباط زنده با دفاتر خبری در شهرستانها، پخش میان برنامههای شاد، نماهنگ، اجرای برنامه ورزش باستانی توسط دانش آموزان باستانی کار، گزارشهای تصویری از مدارس سطح استان و آیین نواختن زنگ مدرسه از جمله بخشهای این برنامه را شامل میشود.
ویژهبرنامه «جشن عاطفهها» با بخشهای مختلف کار خود را از نخستین ساعات ۳۱ شهریور با ارتباط زنده از دبستان دخترانه شهدا ارومیه آغاز کرده است.
واحد صدا نیز برای ماندگاری این روز دست پر و چندین برنامه را آماده پخش دارد. برنامه زنده «سلام یاشایش» که هر روز هفت صبح پخش میشود با چندین بخش متنوع همچون ارتباط زنده و گفتوگو با والدین و دانشآموزان به استقبال اول مهر میرود. در ادامه برنامههای واحد صدا برنامه زنده «ایستکلر» از ساعت ۸:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه در خصوص نوسازی مدارس استان با کارشناس برنامه به گفتوگو خواهد پرداخت. برنامه کودکمحور «قاصدک» که به تهیهکنندگی مرجان جوادی هر روز ساعت ۹ صبح پخش میشود، در این روز بازگشایی مدارس را موضوعمحوری خود قرار داده و به مدت ۲۰ دقیقه پخش برنامه خواهد داشت. برنامه «سئوگی سارایی» به تهیهکنندگی حمیرا آذرخش و الناز بهزادفر از دیگر برنامههای واحد صدا است که به موضوع مهم اضطراب جدایی کودکان از والدین خواهد پرداخت، این برنامه ساعت ۱۰:۰۵ به مدت ۵۵ دقیقه پخش میشود.
برنامه «پاتوق» که ویژه جوانان است به خاطرهبازی و بیان خاطرات جالب جوانان از اولین روز مدرسه خواهد گذشت. این برنامه به تهیهکنندگی روشنک ذوالفقاری ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه پخش خواهد شد. در این بین برنامه «کندیمیز» به وضعیت ساخت و ساز مدارس، وضعیت و امکانات مدارس روستایی خواهد پرداخت. برنامه روستا محور کندیمیز به تهیه کنندگی ناصر رسول زاده هر روز ساعت ساعت ۱۹:۳۰ به مدت یک ساعت پخش میشود.